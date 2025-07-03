На это событие отреагировал украинский боксер Василий Ломаченко. Он на своей странице в фейсбуке встал на защиту деятеля УПЦ (МП), который поддерживает связь с московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви, информирует 24 Канал.

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Реакция Ломаченка на лишение гражданства Онуфрия

Бывший чемпион мира считает Онуфрия человеком, которого поставил Господь на свое место для равновесия борьбы с врагами. Он в типичном для себя стиле взялся цитировать Библию и пожелал всем мира.

"У человека могут отобрать паспорт, отобрать все земное, но любовь и веру – никак. Уважаемый Блаженнейший Митрополит Онуфрий – человек, которого поставил Господь на свое место для равновесия борьбы с врагами.

Так всякое доброе дерево родит добрые плоды, а плохое дерево родит плохие плоды. Не может дерево доброе рождать плоды плохие, ни дерево худое приносить плоды добрые. Мф.7:17. Мир всем", – написал Ломаченко.

К слову. Василий Ломаченко систематически поддерживает Онуфрия, который имеет тесные связи с Россией. Ранее боксер даже призвал украинцев подписать петицию, чтобы оставить Киево-Печерскую лавру в подчинении УПЦ МП.

Напомним, что накануне экс-чемпион мира оказался в эпицентре еще одного скандала. Он после обстрела его родной школы так и не смог четко сказать, что в этом виновата Россия, из-за чего получил шквал критики и вступил в публичный конфликт с Сергеем Стерненком и Сергеем Притулой.