Легендарный тренер считает, что Усик должен покинуть бокс после реванша с Дюбуа

Александр Усик вскоре проведет свой следующий бой после победы над Тайсоном Фьюри в декабре 2024 года. Украинский боксер в ожесточенном реванше встретится с Даниэлем Дюбуа.

Весь мир говорит о долгожданном реванше Усик – Дюбуа. Известный футбольный тренер Мирон Маркевич поделился мыслями относительно предстоящего боя, сообщает 24 канал со ссылкой на БЛИК.

Читайте также Мастер шоу и эффектных перфомансов: в каких образах Усик появлялся на ринге

Кого выбрал Маркевич в реванше Усик – Дюбуа?

Мирон Маркевич заявил, что как и все будет болеть за Александра Усика. Легенда украинского футбола считает, что Король хевивейта однозначно победит Даниэля Дюбуа в реванше.

Лучше, конечно, нокаутом, но по очкам тоже нормально, главное – победить,

– сказал Маркевич.

Тренер также поделился мыслями относительно слов Александра Усика о том, что боксер проведет один бой после Даниэля Дюбуа и покинет бокс.

Мирон Маркевич, считает, что это правильное решение, но надо выиграть оба боя. По его мнению, украинский чемпион должен завершить карьеру красиво.

Обратите внимание! Реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Главный бой исторического вечера бокса запланирован не ранее 23:30 по киевскому времени.

Ранее сообщали, что Алина Шатерникова сделала прогноз на реванш Усик – Дюбуа в Великобритании. Бывшая чемпионка мира считает, что это будет конкурентный бой.