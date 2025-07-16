Супертяжи выйдут в ринг легендарной арены "Уэмбли" в Лондоне. За несколько дней до огненного реванша бывшая чемпионка мира по боксу Алина Шатерникова эксклюзивно для 24 Канала сделала свой прогноз на вторую битву Усика против Дюбуа.

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Какой прогноз на реванш Усик – Дюбуа сделала Шатерникова?

Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины ждет зрелищного поединка, в котором надеется увидеть очередную победу Александра Усика.

Это будет конкурентный поединок, ведь в ринге сойдутся два топовых бойца: наш легендарный Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа, который повзрослел, если сравнивать с первым боем. Ожидаю увидеть зрелищный поединок, где каждый раунд будет насыщен действиями и маленькими победами боксеров. У обоих боксеров будет высокий уровень мотивированности, поэтому с нетерпением хочу, чтобы пояс IBF, который сейчас принадлежит Дюбуа, вернулся домой к Усику. Отдаю 80 плюс процентов на победу Усика и менее 20 процентов на победу Дюбуа,

– сказал Шатерникова.

Напомним, что первый бой между Усиком и Дюбуа, который состоялся в августе 2023-го, закончился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде. По ходу пятой трехминутки Александр побывал на канвасе из-за удара в пах от британца.

К слову. Усик владел поясом IBF до того, как лишился его в июне прошлого года. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте после первой победы над Тайсоном Фьюри. Однако когда отказался от титула автоматически потерял это звание "абсолюта".

Ранее украинский обладатель пояса WBC Francophone в бриджервейте Александр Грицив сделал свой эксклюзивный прогноз на реванш на "Уэмбли".