Бесплатно или нет: как посмотреть реванш Усик – Дюбуа в Украине

Вскоре состоится самое ожидаемое событие этого года. В адском реванше Александр Усик сразится против Даниэля Дюбуа.

Уже 19 июля 2025 года мир узнает следующего абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Реванш Усик – Дюбуа состоится на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне, сообщает 24 канал.

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Сколько стоит просмотр реванша Усик – Дюбуа

Медиасервис Megogo на территории Украины будет транслировать грандиозный вечер бокса в Лондоне. Главным событием станет долгожданный реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Реванш Усик – Дюбуа и весь файткард боксерского шоу будет доступен по подпискам "Спорт", "Оптимальная", "Максимальная" и "MEGOPACK XL". Начало самого ожидаемого события 2025 года в 19:00 по киевскому времени.

Стоимость подписок отличается – "Максимальная" (399 гривен/месяц), "Спорт" (239 гривен/месяц), "Оптимальная" (199 гривен/месяц). Самый дорогой "MEGOPACK XL" стоит 849 гривен/месяц.

Обратите внимание! Мейнкард реванша Усик – Дюбуа начнется в 20:30 по киевскому времени. Главный бой вечера бокса запланирован не ранее, чем 23:30 по Киеву.

Напомним, что кроме Александра Усика, на вечере бокса в Лондоне будут драться другие украинские боксеры. Участие в спортивном шоу на "Уэмбли" примут Владислав Сиренко и Даниэль Лапин.