Вже 19 липня 2025 року світ дізнається наступного абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Реванш Усик – Дюбуа відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні, повідомляє 24 канал.

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Скільки коштує перегляд реваншу Усик – Дюбуа

Медіасервіс Megogo на території України транслюватиме грандіозний вечір боксу у Лондоні. Головною подією стане довгоочікуваний реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.

Реванш Усик – Дюбуа та увесь файткард боксерського шоу буде доступний за передплатами "Спорт", "Оптимальна", "Максимальна" та "MEGOPACK XL". Початок найочікуванішої події 2025 року о 19:00 за київським часом.

Вартість передплат відрізняється – "Максимальна" (399 гривень/місяць), "Спорт" (239 гривень/місяць), "Оптимальна" (199 гривень/місяць). Найдорожчий "MEGOPACK XL" коштує 849 гривень/місяць.

Зверніть увагу! Мейнкард реваншу Усик – Дюбуа розпочнеться о 20:30 за київським часом. Головний бій вечора боксу заплановано не раніше, ніж 23:30 за Києвом.

Нагадаємо, що окрім Олександра Усика, на вечорі боксу у Лондоні битимуться інші українській боксери. Участь у спортивному шоу на "Вемблі" візьмуть Владислав Сіренко та Даніель Лапін.