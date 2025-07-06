Напередодні грандіозного поєдинку на "Вемблі" Олександр Усик зробив публікацію в інстаграмі. Володар титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкому дивізіоні пригадав свої найважливіші досягнення в боксі, пише 24 Канал.

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Два тижні до абсолюту

Олександр сфотографувався на тлі архівних фото, починаючи з дитинства до другої перемоги над Ф'юрі. Боксер нагадав про "золото" Олімпіади-2012, перемоги над Джошуа та абсолютне чемпіонство.

Дивись, мамо, я вмію літати! 2 тижні до абсолюту,

– написав Усик.

Усик звернувся до мами / фото з інстаграму боксера

Нагадаємо, що бій проти Дюбуа стане другим для Усика в очному протистоянні. Перший поєдинок відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув дострокову перемогу у 9-му раунді технічним нокаутом.

Реванш запланований на 19 липня 2025. Грандіозний вечір боксу відбудеться на легендарному "Вемблі" у Лондоні. В Україні буде доступна трансляція бою Усик – Дюбуа.