Кто победит в реванше и будет ли нокаут: интервью с Шатерниковой о бое Усик – Дюбуа

Осталось всего три дня до адского реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Уже в субботу, 19 июля, любители бокса узнают имя нового абсолютного чемпиона мира в королевском весе.

Бывшая чемпионка мира, Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины, Алина Шатерникова в интервью 24 Канала высказалась о реванше Усик – Дюбуа, сделала свой прогноз на это противостояние, оценила шансы на нокаут и назвала вероятность трилогии между боксерами.

Стоит внимания Прогноз на реванш Усика, камбэк Кличко и бой со сломанной рукой: интервью с боксером Грицивым

У обоих боксеров есть личная мотивация на этот реванш. Накануне Александр Усик анонсировал завершение своей карьеры, в которой ему осталось провести только два больших боя, один из которых будет реванш с Дюбуа. Поэтому украинский "Кот" точно захочет вернуть себе абсолютное чемпионство в хевивейте.

Зато Даниэль Дюбуа грезит местью за поражение 2-летней давности. В августе 2023-го года украинский боксер нанес поражение "Динамиту" в польском городе Вроцлав. Зрители увидели победу Александра техническим нокаутом в 9-м раунде.

Какой прогноз на реванш сделала Шатерникова или будет нокаут?

Как завершится реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа 19 июля?

Это будет конкурентный поединок, ведь в ринге сойдутся два топовых бойца: наш легендарный Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа, который повзрослел, если сравнивать с первым боем. Ожидаю увидеть зрелищный поединок, где каждый раунд будет насыщен действиями и маленькими победами боксеров. У обоих боксеров будет высокий уровень мотивированности, поэтому с нетерпением хочу, чтобы пояс IBF, который сейчас принадлежит Дюбуа, вернулся домой к Усику. Отдаю 80 плюс процентов на победу Усика и менее 20 процентов на победу Дюбуа.

В первом бою Дюбуа пробил в пах Усику, хотя до сих пор думает, что этот удар был по всем правилам бокса. Как думаете, будет ли Даниэль продолжать использовать грязную тактику уже в реванше с Усиком?

Дюбуа будет использовать в реванше все, что только угодно ради своей победы. Ведь для него эта победа над Усиком, вероятно, что будет более значимой, чем для нашего боксера.

Объясняю... Если ты выиграешь у лучшего бойца 10-летия в хевивейте, то твое состояние на будущее улучшится в десятки или сотни раз. Поэтому это некий карт-бланш, где победа над Усиком принесет ему не только мощную медийность. Все это монетизируется в дальнейших его поединках, где он будет боксировать уже в роли победителя над Александром. Поэтому для Дюбуа реванш против Усика, это бой, где может определиться, как он дальше будет двигаться в профессиональном боксе. Зато Александр Усик уже все и всем доказал! А вот Дюбуа еще нужно поработать, чтобы войти в историю.

Напомним. Удар ниже пояса от Дюбуа был по ходу 5-го раунда. Рефери позволил Усику восстановиться от болезненного удара и продолжить бой.



Первый бой Усик – Дюбуа / Фото Getty Images

Насколько вероятно, что кто-то из боксеров оформит нокаут на "Уэмбли"?

Трудно спрогнозировать, будет ли нокаут в этом реванше. Считаю, что в 9-м раунде их первого поединка Дюбуа мог спокойно подняться и продолжить поединок. В этом эпизоде не было такого уж потрясения, чтобы не подняться и не продолжить бой. Мне кажется, что Дюбуа отказался дальше боксировать из-за того, что на тот момент еще не был настолько зрелым и уверенным в своих силах.

Какой будет ситуация в реванше? Надеюсь, что Даниэль набрался опыта и стал увереннее после двух лет взросления и трех подряд побед над сильными бойцами. Допустим, если похожая ситуация повторится в реванше, то на этот раз Дюбуа будет продолжать бой, чтобы попытаться реваншироваться.

Чего следует остерегаться Усику и будет ли трилогия с Дюбуа?

Во время дуэли взглядов 15 июля Дюбуа не выдержал напряжения и начал кричать в сторону Усика и его команды. Возможно, это признак слабости Даниэля, и он вообще еще не стал настолько зрелым, как все говорят?

Эта история делалась только для привлечения внимания. Дюбуа это сделал только для того, чтобы мы все просто об этом говорили. Этот ход использован для дополнительной раскрутки боя. Это никак не повлияет ни на Усика, ни на его команду в ринге.

Видео дуэли взглядов Усик – Дюбуа рядом с "Уэмбли"

Чего следует остерегаться Усику во втором бою?

Слушайте, когда Давид победил Голиафа, я имею в виду два победных боя Усика против Тайсона Фьюри ... Саша уже все видел в ринге. Просто нужно заниматься своей защитой, что он в принципе всегда и делает. Где-то не идти в ва-банк и максимально не рисковать.

Насколько возможна трилогия в противостоянии Усика против Дюбуа? Если Александр проиграет в реванше, увеличит ли это вероятность третьего боя?

Абсолютно. Еще раз повторюсь, что Александр уже все и всем доказал. Нет вообще смысла в третьем бою Усика против Дюбуа. Их двух лобовых поединков будет достаточно для этого противостояния.

Отметим, что официальным транслятором вечера бокса 19 июля в Украине традиционно будет медиасервис MEGOGO. Боксерское событие стартует в 19:00, а главный бой вечера бокса Усик – Дюбуа начнется около 23:30 (по киевскому времени).