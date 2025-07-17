Колишня чемпіонка світу, Віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України, Аліна Шатернікова в інтерв'ю 24 Каналу висловилась про реванш Усик – Дюбуа, зробила свій прогноз на це протистояння, оцінила шанси на нокаут та назвала вірогідність трилогії між боксерами.

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В обох боксерів є особиста мотивація на цей реванш. Напередодні Олександр Усик анонсував завершення своєї кар'єри, у якій йому залишилось провести лише два великі бої, один із яких буде реванш із Дюбуа. Тому український "Кіт" точно захоче повернути собі абсолютне чемпіонство у хевівейті.

Натомість Даніель Дюбуа марить помстою за поразку 2-річної давнини. У серпні 2023-го року український боксер завдав поразки "Динаміту" у польському місті Вроцлав. Глядачі побачили звитягу Олександра технічним нокаутом у 9-му раунді.

Який прогноз на реванш зробила Шатернікова чи буде нокаут?

Як завершиться реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа 19 липня?

Це буде конкурентний поєдинок, адже в ринзі зійдуться два топові бійці: наш легендарний Олександр Усик та британець Даніель Дюбуа, який подорослішав, якщо порівнювати із першим боєм. Очікую побачити видовищний поєдинок, де кожен раунд буде насичений діями та маленькими перемогами боксерів. В обох боксерів буде високий рівень вмотивованості, тому із нетерпінням хочу, аби пояс IBF, який зараз належить Дюбуа, повернувся додому до Усика. Віддаю 80 плюс відсотків на перемогу Усика та менш як 20 відсотків на звитягу Дюбуа.

У першому бою Дюбуа пробив у пах Усику, хоча досі гадає, що цей удар був за усіма правилами боксу. Як гадаєте, чи буде Даніель продовжувати використовувати брудну тактику вже у реванші із Усиком?

Дюбуа буде використовувати у реванші все, що тільки завгодно заради своєї перемоги. Адже для нього ця перемога над Усиком, ймовірно, що буде більш значущою, аніж для нашого боксера.

Пояснюю… Якщо ти виграєш у кращого бійця 10-річчя у хевівейті, то твої статки на майбутнє покращаться у десятки або сотні разів. Тому це такий собі карт-бланш, де перемога над Усиком принесе йому не тільки потужну медійність. Все це монетизується у подальших його поєдинках, де він боксуватиме вже у ролі переможця над Олександром. Тому для Дюбуа реванш проти Усика, це бій, де може визначитись, як саме він далі буде рухатись у професійному боксі. Натомість Олександр Усик вже усе та усім довів! А от Дюбуа ще потрібно попрацювати, щоб увійти в історію.

Нагадаємо. Удар нижче пояса від Дюбуа був по ходу 5-го раунду. Рефері дозволив Усику відновитись від болючого удару та продовжити бій.



Перший бій Усик – Дюбуа / Фото Getty Images

Наскільки ймовірно, що хтось із боксерів оформить нокаут на "Вемблі"?

Важко спрогнозувати, чи буде нокаут у цьому реванші. Вважаю, що у 9-му раунді їх першого поєдинку Дюбуа міг спокійно підійнятись і продовжити поєдинок. У цьому епізоді не було такого аж потрясіння, щоб не підійнятись і не продовжити бій. Мені здається, що Дюбуа відмовився далі боксувати через те, що на той момент ще не був настільки зрілим і впевненим у своїх силах.

Якою буде ситуація у реванші? Сподіваюсь, що Даніель набрався досвіду та став впевненішим після двох років дорослішання та трьох поспіль перемог над сильними бійцями. Припустимо, якщо схожа ситуація повториться у реванші, то на цей раз Дюбуа продовжуватиме бій, аби спробувати реваншуватись.

Чого слід остерігатись Усику та чи буде трилогія із Дюбуа?

Під час дуелі поглядів 15 липня Дюбуа не витримав напруги та почав кричати у бік Усика та його команди. Можливо, це ознака слабкості Даніеля, і він взагалі ще не став настільки зрілим, як усі говорять?

Ця історія робилась лише для привертання уваги. Дюбуа це зробив лише для того, аби ми усі просто про це говорили. Цей хід використаний для додаткового розкручення бою. Це ніяк не вплине ні на Усика, ні на його команду у ринзі.

Відео дуелі поглядів Усик – Дюбуа поруч із "Вемблі"

Чого слід остерігатись Усику у другому бою?

Слухайте, коли Давид переміг Голіафа, я маю на увазі два переможні бої Усика проти Тайсона Ф’юрі… Сашко вже усе бачив у ринзі. Просто потрібно опікуватись своїм захистом, що він принципі завжди і робить. Десь не йти у ва-банк та максимально не ризикувати.

Наскільки можлива трилогія у протистояння Усика проти Дюбуа? Якщо Олександр програє у реванші, чи збільшить це ймовірність третього бою?

Абсолютно. Ще раз повторюсь, що Олександр вже усе та усім довів. Немає взагалі сенсу у третьому бою Усика проти Дюбуа. Їх двох лобових поєдинків буде достатньо для цього протистояння.

Відзначимо, що офіційним транслятором вечора боксу 19 липня в Україні традиційно буде медіасервіс MEGOGO. Боксерська подія стартує о 19:00, а головний бій вечора боксу Усик – Дюбуа розпочнеться близько 23:30 (за київським часом).