Вже менше тижня залишилось до бою між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Боксери зійдуться між собою 19 липня в Лондоні на стадіоні "Вемблі", повідомляє 24 Канал.

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Як зустрілись Усик та Дюбуа?

Напередодні поєдинку українець та британець зустрілись біля входу на головну арену Великої Британії. У присутності натовпу фанатів боксери провели ще одну дуель поглядів.

Публіка масово вигукувала прізвище Усика. Натомість Дюбуа знову намагався провокувати Олександра. Даніель вигукував дивні різкі фрази, а також посміхався в обличчя Олександру.

Дуель поглядів між Усиком та Дюбуа: дивитися відео

Сам же українець залишався непорушним та ніяк не реагував на дії противника. Зрештою саме Дюбуа першим відвів очі, завершивши дуель поглядів.

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Нагадаємо, що в цьому поєдинку визначиться абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі. Усику належать пояси за версіями WBA, WBC, WBO та IBO.

У свою чергу Дюбуа володіє нагородою від IBF. Боксери вже зустрічались між собою у серпні 2023 року. Тоді Усик здобув перемогу, нокаутувавши Даніеля у 9-му раунді.