На кону стоятиме статус абсолютного чемпіона світу. Поєдинок відбудеться 19 липня в Лондоні на стадіоні "Вемблі".

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Яка вартість квитків на мегаподію

Напередодні стартував продаж квитків на реванш між зірковими супертяжами. Ціни на них стартують від 49,96 фунта стерлінгів (близько 2770 гривень), повідомляє 24 Канал із посиланням на ticketmaster.

За місця ж найближчі до рингу треба буде сплатити шалені гроші. Квитки у VIP-ложу обійдуться щонайменше у 838,95 фунта стерлінгів (приблизно 46 тисяч гривень).

До слова. Перший поєдинок між Усиком і Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві та завершився перемогою українця технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Тоді вартість квитків стартувала з суми близько 450 гривень.

Нагадаємо, що напередодні майбутні суперники провели першу пресконференцію у столиці Англії. На цій події відбулася битва поглядів і декілька емоційних суперечок щодо удару "Динаміта" нижче пояса.