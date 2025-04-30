На кону будет стоять статус абсолютного чемпиона мира. Поединок состоится 19 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

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Какова стоимость билетов на мегасобытие

Накануне стартовала продажа билетов на реванш между звездными супертяжами. Цены на них стартуют от 49,96 фунта стерлингов (около 2770 гривен), сообщает 24 Канал со ссылкой на ticketmaster.

За места же ближайшие к рингу надо будет заплатить бешеные деньги. Билеты в VIP-ложу обойдутся минимум в 838,95 фунтов стерлингов (примерно 46 тысяч гривен).

К слову. Первый поединок между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде. Тогда стоимость билетов стартовала с суммы около 450 гривен.

Напомним, что накануне будущие соперники провели первую пресс-конференцию в столице Англии. На этом событии состоялась битва взглядов и несколько эмоциональных споров относительно удара "Динамита" ниже пояса.