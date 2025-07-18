Реванш Усик – Дюбуа состоится на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону противостояния между украинским чемпионом и британским боксером четыре титула в хевивейте, сообщает 24 канал.

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Какие титулы на кону реванша Усик – Дюбуа?

Александр Усик в мае прошлого года впервые победил Тайсона Фьюри. Таким образом украинский боксер завладел всеми титулами, став первым, начиная с 1999 года абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Впоследствии Усик отказался от титула IBF в пользу поединка между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. В британской битве "Динамит" оказался сильнее и завладел чемпионским поясом, нокаутировав Эй Джея.

Александр Усик оставил за собой три главных титула в королевском дивизионе, а именно Король хевивейта владеет титулами WBO, WBC и WBO. Поэтому победитель реванша соберет все пояса и станет абсолютным чемпионом мира.

К слову. Впервые Александр Усик дрался против Даниэля Дюбуа в 2023 году в городе Вроцлав, Польша. В том поединке украинский боксер одолел британца техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее сообщали, во сколько часов состоится реванш Усик – Дюбуа на стадионе "Уэмбли". Главный бой исторического вечера бокса между украинским чемпионом и британским боксером начнется ближе к ночи.