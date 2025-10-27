Едва не сломал челюсть: украинский боксер эффектно вырубил соперника за два раунда

В воскресенье, 26 октября, свой бой на профи-ринге провел украинский боксер Александр Захожий. Супертяж из Украины встретился с представителем Таиланда Аписитом Сангмуангой.

Не успели зрители насладиться поединком, как противостояние было завершено. По ходу второго раунда Александр Захожий превратил свою активность и доминирование в победный результат, пишет 24 Канал.

Как закончился бой Захожего?

Украинский боксер полностью перебоксировал Аписита Сангмуангу. После очередной комбинации от Захожего соперник повалился на канвас, а судья размахивая руками сигнализировал о досрочной победе нокаутом от Александра уже во втором раунде.

Как Захожий нокаутировал Сангмуангу: смотрите видео

Эта победа стала для украинца 20-й на профи-ринге и 16-й – нокаутом. Также в его пассиве есть одно поражение, которое он потерпел в своем прошлом бою против Лабинота Джоджая. В том титульном поединке Захожий проиграл по единогласному решению судей (данные BoxRec).

Напомним, что в ночь на 26 октября определился обязательный претендент на бой против Александра Усика. В Лондоне Фабио Уордли нокаутировал Джозефа Паркера.

Что известно об Александре Захожем?