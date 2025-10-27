Едва не сломал челюсть: украинский боксер эффектно вырубил соперника за два раунда
- Украинский боксер Александр Захожий победил таиландского соперника Аписита Сангмуангу нокаутом во втором раунде.
- Эта победа стала 20-й в карьере Захожего, из которых 16 - нокаутом.
В воскресенье, 26 октября, свой бой на профи-ринге провел украинский боксер Александр Захожий. Супертяж из Украины встретился с представителем Таиланда Аписитом Сангмуангой.
Не успели зрители насладиться поединком, как противостояние было завершено. По ходу второго раунда Александр Захожий превратил свою активность и доминирование в победный результат, пишет 24 Канал.
Как закончился бой Захожего?
Украинский боксер полностью перебоксировал Аписита Сангмуангу. После очередной комбинации от Захожего соперник повалился на канвас, а судья размахивая руками сигнализировал о досрочной победе нокаутом от Александра уже во втором раунде.
Как Захожий нокаутировал Сангмуангу: смотрите видео
Эта победа стала для украинца 20-й на профи-ринге и 16-й – нокаутом. Также в его пассиве есть одно поражение, которое он потерпел в своем прошлом бою против Лабинота Джоджая. В том титульном поединке Захожий проиграл по единогласному решению судей (данные BoxRec).
Что известно об Александре Захожем?
32-летний боксер из Запорожья, который дебютировал на профи-ринге в июне 2017-го, когда нокаутировал в первом раунде грузина Давита Гогиашвили.
С 21-го своего боя в профессионалах провел три на родной украинской земле.
До победы 26-го октября последний раз торжествовал в апреле прошлого 2024-го года. В том поединке Захожий отправил в нокаут уже во 2-м раунде Гранита Шала из Германии.