Не встигли глядачі насолодитись поєдинком, як протистояння було завершено. По ходу другого раунду Олександр Захожий перетворив свою активність та домінування у переможний результат, пише 24 Канал.

Як закінчився бій Захожого?

Український боксер повністю перебоксував Апісіта Сангмуангу. Після чергової комбінації від Захожого суперник повалився на канвас, а суддя розмахуючи руками сигналізував про дострокову перемогу нокаутом від Олександра вже у другому раунді.

Як Захожий нокаутував Сангмуангу: дивіться відео

Ця перемога стала для українця 20-ю на профі-рингу та 16-ю – нокаутом. Також у його пасиві є одна поразка, якої він зазнав у своєму минулому бою проти Лабінота Джоджая. У тому титульному поєдинку Захожий програв за одноголосним рішенням суддів (дані BoxRec).

Нагадаємо, що у ніч проти 26 жовтня визначився обов'язковий претендент на бій проти Олександра Усика. У Лондоні Фабіо Вордлі нокаутував Джозефа Паркера.

Що відомо про Олександра Захожого?