Бій тривав 11-ть неповних раундів та закінчився достроковою перемогою нокаутом Фабіо Вордлі. Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі заговорив про бій Олександра Усика проти непереможного британця Вордлі, передає 24 Канал із посиланням на Boxing King Media.

Що Ф'юрі сказав про бій Усик – Вордлі?

"Циганський король" оцінив шанси свого земляка у бою проти абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Ф'юрі наголосив на нокаутуючій силі Фабіо, яка може знести з ніг будь-якого суперника.

Усик – особливий талант, чудовий боксер. Але Фабіо небезпечний завдяки своїй потужності. Якщо він влучить, то може нокаутувати будь-кого. У нього надзвичайно сильні кулаки, і сила ударів не зменшується навіть у пізніх раундах. Вважаю, що у поєдинку з Паркером він виглядав дуже переконливо,

– заявив Тайсон.

Авторитетний журнал The Ring опублікував слова промоутера Френка Воррена, який не сумнівається, що Усик погодиться на бій проти Вордлі.

"Бій уже призначений, тож зараз почнеться період переговорів. Якщо не вдасться досягти угоди, поєдинок буде виставлений на торги. Але я вірю, що ми домовимося. Бій відбудеться, звісно, лише наступного року. Думаю, це буде десь у березні. Я б хотів, щоб це було у Великій Британії, але для цього бою є лише два місця – або Ер-Ріяд, або Лондон. Я б провів його на "Вемблі", – заявив Воррен.

Нагадаємо, що у пресі активно приписувати Усику трилогію проти Ф'юрі. Однак останній не бачить сенсу повертатись у ринг.

Що відомо про протистояння Усик – Вордлі?