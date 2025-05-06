Захарова назвала главного бунтовщика в сборной Украины, который подстрекал бойкотировать ЧЕ-2025

Вице-президент Украинской федерации гимнастики Стелла Захарова прокомментировала скандал в сборной Украины. Она назвала главного виновника бунта.

Олимпийская чемпионка Стелла Захарова считает главным виновником бойкота ЧЕ-2025 Олега Верняева. По ее мнению, опытный спортсмен стал инициатором скандального заявления гимнастов сборной Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на Чемпион.

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Почему Захарова обвинила Верняева

Вице-президент Украинской федерации гимнастики считает, что такими действиями Верняев подрывает авторитет Украины. Поэтому Федерация примет меры к мятежнику.

"Я не считаю, а я знаю. И спортсмена, который сегодня один из виновников подрыва авторитета Украинской федерации гимнастики и имиджа Украины, который не прошел систему отбора, поставили в команду. Сейчас этот вопрос будет пересматриваться. Мы не будем работать в беззаконии и подпрыгивать под Сартинским и Верняевым, которые сегодня подрывают имидж и авторитет федерации. Мы всегда работали и будем работать по закону. Поэтому многих это не устраивает", – сообщила Захарова.

Также Захарова рассказала, что находится на должности вице-президента всего полтора года. До нее восемь лет был Геннадий Сартинский, который возглавлял также сборную Украины. Она считает, что за это время в мужской гимнастике "было все развалено".

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