Захарова назвала главного бунтовщика в сборной Украины, который подстрекал бойкотировать ЧЕ-2025
- Стелла Захарова, вице-президент Украинской федерации гимнастики, обвинила Олега Верняева в подстрекательстве к бойкоту ЧЕ-2025.
- Захарова заявила, что действия Верняева подрывают авторитет федерации и имидж Украины, а также отметила, что Федерация примет соответствующие меры.
Вице-президент Украинской федерации гимнастики Стелла Захарова прокомментировала скандал в сборной Украины. Она назвала главного виновника бунта.
Олимпийская чемпионка Стелла Захарова считает главным виновником бойкота ЧЕ-2025 Олега Верняева. По ее мнению, опытный спортсмен стал инициатором скандального заявления гимнастов сборной Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на Чемпион.
К теме Украинские гимнасты угрожают бойкотом чемпионата Европы из-за действий федерации
Почему Захарова обвинила Верняева
Вице-президент Украинской федерации гимнастики считает, что такими действиями Верняев подрывает авторитет Украины. Поэтому Федерация примет меры к мятежнику.
"Я не считаю, а я знаю. И спортсмена, который сегодня один из виновников подрыва авторитета Украинской федерации гимнастики и имиджа Украины, который не прошел систему отбора, поставили в команду. Сейчас этот вопрос будет пересматриваться. Мы не будем работать в беззаконии и подпрыгивать под Сартинским и Верняевым, которые сегодня подрывают имидж и авторитет федерации. Мы всегда работали и будем работать по закону. Поэтому многих это не устраивает", – сообщила Захарова.
Также Захарова рассказала, что находится на должности вице-президента всего полтора года. До нее восемь лет был Геннадий Сартинский, который возглавлял также сборную Украины. Она считает, что за это время в мужской гимнастике "было все развалено".
Главное о скандале в спортивной гимнастике
- Напомним, что руководство Украинской федерации гимнастики отстранило главного тренера сборной Украины Геннадия Сартинского.
- В знак протеста гимнасты сделали заявление, в котором пригрозили бойкотом чемпионата Европы-2025 по спортивной гимнастике, который начинается 26 мая.
- Подписи под обращением поставили Олег Верняев, Назар Чепурной и другие гимнасты.
- Главный тренер сборной Украины Геннадий Сартинский тоже отреагировал на свое отстранение. Он обвинил Стеллу Захарову в некомпетентности и раскритиковал нового тренера сборной Вячеслава Лаврухина, который должен повезти спортсменов на ЧЕ-2025 в Лейпциг.