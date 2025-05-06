Украинские сборники пригрозили бойкотом чемпионата Европы, если Сартинский не вернется. Главный тренер сборной Украины по спортивной гимнастике прокомментировал действия своих подопечных, пишет 24 Канал со ссылкой на Tribuna.com.

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Сартинский объяснил причины отстранения от должности

Геннадий Людвигович подтвердил свое отстранение. Федерации не нравится, что тренер имеет собственное мнение. Кроме того, специалист обвинил вице-президента Украинской федерации гимнастики Стеллу Захарову в некомпетентности.

"С первого дня, как меня выбрали, им не нравится, что у меня мое мнение. Что я перед ними не кланяюсь, не падаю на колени и не говорю: "Ой, как хорошо, что вы у нас есть". Я говорю то, что есть. Что Захарова своим "самозахватом" стала вице-президентом мужской гимнастики. Человек, который ничего не понимает в тренерской работе, никогда не работал. Тем более в мужской гимнастике. В женской я еще как-то понял бы, а в мужской..

И эти люди начинают мне говорить, кто поедет на какие соревнования, кто будет работать, кто что будет делать. А я сказал, что так не будет. Есть тренерский совет у нас, который будет решать, кто и куда поедет", – рассказал Сартинский.

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Вместо Геннадия Сартинского руководство ФГУ назначило нового тренера – Вячеслава Лаврухина. Однако гимнасты не хотят работать под его руководством.

Получает зарплату, получает надбавки, на работу не появляется, приходит пол часа посидеть в зале – и уходит. Это Захарова делает. Еще и ставит его на чемпионат Европы. Ни один парень с ним не хочет работать. Ему дали молодого парня, который осенью завоевал первое место по многоборью – потренировался 3-4 месяца, перестал делать многоборье и закончил с гимнастикой,

– рассказал Сартинский.

В итоге Сартинский сказал, что поддерживает бойкот своих подопечных, которых готовил к чемпионату Европы.

"Когда человек, который готовил команду и все делал, который знает все моменты тренировок и выступлений... Они поедут без него? Я бы тоже не поехал, если бы мне в свое время сказали, что моего тренера не берут", – сказал главный тренер сборной Украины.

Отметим, что ранее действия Стеллы Захаровой раскритиковал олимпийский чемпион Олег Верняев. Он рассказал о беспорядке и коррупции в Федерации.