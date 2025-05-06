Українські збірники пригрозили бойкотом чемпіонату Європи, якщо Сартинський не повернеться. Головний тренер збірної України зі спортивної гімнастики прокоментував дії своїх підопічних, пише 24 Канал з посиланням на Tribuna.com.

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Сартинський пояснив причини усунення з посади

Геннадій Людвигович підтвердив своє відсторонення. Федерації не подобається, що тренер має власну думку. Крім того, фахівець звинуватив віцепрезидентку Української федерації гімнастики Стеллу Захарова у некомпетентності.

"З першого дня, як мене обрали, їм не подобається, що у мене моя думка. Що я перед ними не кланяюся, не падаю на коліна і не кажу: "Ой, як добре, що ви у нас є". Я кажу те, що є. Що Захарова своїм "самозахватом" стала віцепрезидентом чоловічої гімнастики. Людина, яка нічого не розуміє у тренерській праці, ніколи не працювала. Тим паче у чоловічій гімнастиці. У жіночій я ще якось зрозумів би, а в чоловічій…

І ці люди починають мені казати, хто поїде на які змагання, хто буде працювати, хто що робитиме. А я сказав, що так не буде. Є тренерська рада у нас, яка вирішуватиме, хто і куди поїде", – розповів Сартинський.

Сартинський схвалив бойкот ЧЄ-2025

Замість Геннадія Сартинського керівництво ФГУ призначила нового тренера – В’ячеслава Лаврухіна. Однак гімнасти не хочуть працювати під його керівництвом.

Отримує зарплату, отримує надбавки, на роботу не з’являється, приходить пів години посидіти в залі – і йде. Це Захарова робить. Ще й ставить його на чемпіонат Європи. Жоден хлопець з ним не хоче працювати. Йому дали молодого хлопця, який восени завоював перше місце з багатоборства – потренувався 3-4 місяці, перестав робити багатоборство і закінчив з гімнастикою,

– розповів Сартинський.

У підсумку Сартинський сказав, що підтримує бойкот своїх підопічних, яких готував до чемпіонату Європи.

"Коли людина, яка готувала команду та все робила, яка знає всі моменти тренувань та виступів… Вони поїдуть без неї? Я б теж не поїхав, якби мені у свій час сказали, що мого тренера не беруть", – сказав головний тренер збірної України.

Зазначимо, що раніше дії Стелли Захарової розкритикував олімпійський чемпіон Олег Верняєв. Він розповів про безлад та корупцію у Федерації.