Бенфика с Трубиным в составе вырвала ничью против Бока Хуниорс на Клубном ЧМ: видеообзор игры

На Клубном чемпионате мира-2025 продолжаются матчи первого тура. Одной из самых интересных игр считалась битва Бока Хуниорс – Бенфика,

Она состоялась в ночь на 17 июня по киевскому времени. Команды выдали настоящую рубку, которая завершилась вничью со счетом 2:2, сообщает 24 Канал.

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Как прошел матч Бенфика – Бока Хуниорс

Уже в середине первого тайма аргентинцы имели преимущество в два мяча. На 21-й минуте гол забил Мигель Мерентьель, который после прострела с левого фланга переиграл Анатолия Трубина с близкой дистанции, а уже через шесть минут после розыгрыша углового счет удвоил Родригу Батталья.

В компенсированное время к первому тайму Бенфику вернул в игру Анхель Ди Мария, который уверенно реализовал пенальти. Перед этим голом красную карточку получил полузащитник Боки Хуниорс Андер Эррера, но он к тому времени был уже заменен из-за травмы, поэтому команды на поле остались в равных составах.

Во втором тайме зрители стали свидетелями еще одного гола и двух удалений. На 72-й минуте Андреа Белотти в прыжке пытался достать мяч ногой, который летел довольно высоко, но вместо этого ударил в голову соперника. За это он был наказан желтой карточкой, но после просмотра повтора рефери изменил ее на красную.

Уже в меньшинстве "орлы" отыгрались благодаря точному удару Николаса Отаменди после подачи с углового. Через четыре минуты после этого команды уже были в равных составах – за грубую игру был удален Хорхе Фигаль. До конца встречы ни одна из команд так и не смогла вырвать победу.

Бока Хуниорс – Бенфика 2:2

Голы: Мерентиель, 21. Баталья, 27, – Ди Мария. 45+3, Отаменди, 84

Удаления: Эррера (за пределами поля), 45, Фигаль, 88 – Белотти, 72

Смотрите видеообзор матча Бока Хуниорс – Бенфика

К слову. Анатолий Трубин провел на поле весь матч. Он не записал себе в актив ни одного сейва.

Напомним, что в этой группе также играют Бавария и Окленд. В их очном противостоянии мюнхенцы разгромили скромного соперника со счетом 10:0.