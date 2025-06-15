В США начался Клубный чемпионат мира-2025. На первый игровой день были запланированы три матча, в том числе один – с участием чемпиона Германии Баварии, сообщает 24 Канал.

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Старт клубного ЧМ-2025

Мюнхенцам выпал в соперники единственный представитель Новой Зеландии Окленд Сити. Команда явно уступает по классу всем командам клубного Мундиаля, поэтому больших ожиданий от них не было.

Зато команда Компани смогла поэкспериментировать и выставить в основе новичка Джонатана Та. Защитник уже на шестой минуте отметился ассистом на Комана.

Бавария – Окленд Сити 10:0

Голы: Коман, 6, 21, Боэ, 18, Олисе, 20, 45+3, Мюллер, 45, 89, Мусиала, 67, 73 (пен), 84.

Именно с этого гола и началась феерия Баварии. Сам Кингсли стал одним из героев встречи, записав на свой счет дубль и ассист. Также зажег и Мусиала, который после выхода на 61-й минуте успел оформить хет-трик.

В общем Баварии удалось забить аж десять "сухих" мячей бедным новозеландцам. При этом Гарри Кейн умудрился покинуть поле без результативных действий.

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Таким образом, Бавария сделала первый шаг навстречу плей-офф и создала солидный гандикап в разнице мячей. Ключевые матчи группы для мюнхенцев пройдут 21 и 24 июня – против Бока Хуниорс и Бенфики соответственно.

Видеообзор матча Бавария – Окленд Сити