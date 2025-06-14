Перед стартом соревнований искусственный интеллект проанализировал шансы всех участников на победу в турнире. Суперкомпьютер смоделировал соревнования 10 000 раз и назвал своего чемпиона, сообщает 24 Канал со ссылкой на Opta Analyst.

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Прогноз от ИИ на клубный ЧМ-2025

Фаворитом на титул он считает французский ПСЖ. Шансы действующего победителя Лиги чемпионов оцениваются в 18,5%.

Главным конкурентом парижского клуба является Манчестер Сити – 17,8%. Тройку главных фаворитов замыкает мюнхенская Бавария – 12,8%.

В топ-5 претендентов на трофей также вошли миланский Интер и мадридский Реал. Их шансы оценивают в 12,3% и 9,8% соответственно.

Отметим, что Европу на этом турнире представят 12 клубов и 11 из них являются главными фаворитами турнира. Только шансы австрийского РБ Зальцбург на итоговый триумф оцениваются ниже (21 место).



Главные фавориты клубного ЧМ-2025 по версии ИИ / Скриншот с сайта Opta Analyst

Напомним, что накануне было названо главных фаворитов на "Золотой мяч". В топ-10 претендентов вошли сразу четыре футболиста из ПСЖ.