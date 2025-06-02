Авторитетный портал Goal обновил рейтинг главных претендентов на "Золотой мяч". Позиции игроков значительно изменились после финала Лиги чемпионов 2024/2025, сообщает 24 канал.

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Кто в списке претендентов на ЗМ

Первое место за собой сохранил вингер ПСЖ Усман Дембеле. На второй позиции юный талант из Барселоны Ламин Ямал, а на третьей строчке расположился Рафинья.

Значительного улучшил свою позицию Дезире Дуэ. Вингер ПСЖ после победного финала в Мюнхене поднялся на 6 место, хотя до этого француз замыкал 20 претендентов.

Топ 20 главных перетендентов на "Золотой мяч":

Усман Дембеле (ПСЖ) Ламин Ямал (Барселона) Рафинья Диас (Барселона) Мохамед Салах (Ливерпуль) Килиан Мбаппе (Реал) Дезире Дуэ (ПСЖ) Хвича Кварацхелия (ПСЖ) Ашраф Хакими (ПСЖ) Педри (Барселона) Гарри Кейн (Бавария) Роберт Левандовский (Барселона) Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ) Витинья (ПСЖ) Жоау Невеш (ПСЖ) Виктор Дьокереш (Спортинг) Нуну Мендеш (ПСЖ) Винисиус Жуниор (Реал) Джуд Беллингем (Реал) Брэдли Баркола (ПСЖ) Деклан Райс (Арсенал)

Ранее Рональдиньо назвал игрока, который станет следующим обладателем "Золотого мяча". Легенда футбола выбрал игрока из своего бывшего клуба "Барселона".