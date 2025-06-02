Авторитетный портал Goal обновил рейтинг главных претендентов на "Золотой мяч". Позиции игроков значительно изменились после финала Лиги чемпионов 2024/2025, сообщает 24 канал.
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Кто в списке претендентов на ЗМ
Первое место за собой сохранил вингер ПСЖ Усман Дембеле. На второй позиции юный талант из Барселоны Ламин Ямал, а на третьей строчке расположился Рафинья.
Значительного улучшил свою позицию Дезире Дуэ. Вингер ПСЖ после победного финала в Мюнхене поднялся на 6 место, хотя до этого француз замыкал 20 претендентов.
Топ 20 главных перетендентов на "Золотой мяч":
- Усман Дембеле (ПСЖ)
- Ламин Ямал (Барселона)
- Рафинья Диас (Барселона)
- Мохамед Салах (Ливерпуль)
- Килиан Мбаппе (Реал)
- Дезире Дуэ (ПСЖ)
- Хвича Кварацхелия (ПСЖ)
- Ашраф Хакими (ПСЖ)
- Педри (Барселона)
- Гарри Кейн (Бавария)
- Роберт Левандовский (Барселона)
- Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)
- Витинья (ПСЖ)
- Жоау Невеш (ПСЖ)
- Виктор Дьокереш (Спортинг)
- Нуну Мендеш (ПСЖ)
- Винисиус Жуниор (Реал)
- Джуд Беллингем (Реал)
- Брэдли Баркола (ПСЖ)
- Деклан Райс (Арсенал)
Ранее Рональдиньо назвал игрока, который станет следующим обладателем "Золотого мяча". Легенда футбола выбрал игрока из своего бывшего клуба "Барселона".