Осенью 2025 года состоится ежегодная церемония вручения "Золотого мяча". Роналдиньо спрогнозировал возможного будущего обладателя трофея, пишет 24 канал со ссылкой на GiveMeSport.

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Кого Роналдиньо считает претендентом на награду

Легенда считает, что Ламин Ямаль заберет "Золотой мяч" и назвал его невероятным талантом.

Мне нравится наблюдать за ним, потому что он изобретательный игрок. Если он будет продолжать упорно работать, то станет большой звездой. Ямаль будет следующим обладателем "Золотого мяча", это точно,

– сказал Роналдиньо.

Справка. В сезоне-2024/2025 Ламин Ямаль сыграл 55 матчей за Барселону, в которых забил 18 голов и отдал 25 результативных передач.

Отметим, что в прошлом году футболист завоевал Трофей Копа.