Восени 2025 року відбудеться щорічна церемонія вручення "Золотого м'яча". Роналдіньо спрогнозував можливого майбутнього володаря трофею, пише 24 канал з посиланням на GiveMeSport.

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Кого Роналдіньо вважає претендентом на нагороду

Легенда вважає, що Ламін Ямаль забере "Золотий м'яч" і назвав його неймовірним талантом.

Мені подобається спостерігати за ним, бо він винахідливий гравець. Якщо він продовжуватиме наполегливо працювати, то стане великою зіркою. Ямаль буде наступним володарем "Золотого м’яча", це точно,

– сказав Роналдіньо.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Ламін Ямаль зіграв 55 матчів за Барселону, у яких забив 18 голів та віддав 25 результативних передач.

Відзначимо, що у минулому році футболіст виборов Трофей Копа.