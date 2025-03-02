До слез: украинский боксер посвятил бой отцу, который погиб под Бахмутом

Украинский боксер Илья Курасов провел поединок в рамках вечера бокса в Киеве. После боя Илья произнес эмоциональную речь, во время которой зал аплодировал стоя.

В субботу, 1 марта, в Киеве состоялся большой вечер бокса от промоутерской компании Top Boxing Generation. В одном из поединков встречались украинцы Илья Курасов (4-0-3, 2 KO) и Дмитрий Цюпка (8-3-1, 5 KO), пишет 24 Канал.

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Трогательная речь "Сына Бойца"

Шестираундовый поединок завершился в пользу более опытного Цюпки. Судьи отдали победу бывшему претенденту на титул чемпиона Украины.

После поединка Илья Курасов произнес эмоциональную речь. 22-летний боксер посвятил бой своему отцу – военному с позывным "Боец", который погиб на фронте в августе 2023 года на Бахмутском направлении.

Во время речи Ильи зрители в зале встали со своих мест и со слезами на глазах аплодировали.

Видео эмоциональной речи Ильи Курасова

Отметим, что Илья Курасов вышел на бой в образе, который посвятил отцу. Боксер надел футболку с его изображением. Илья также взял себе прозвище "Сын Бойца".

Брат Ильи – Василий Курасов тоже профессиональный боксер. Он боксировал за титул чемпиона мира по версии IBF среди молодежи. Свой последний бой на профи-ринге он провел в 2021 году.