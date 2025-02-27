37-летний Сергей Радченко (11-7, 5 КО) проведет бой против Кевина Лерены (30-3, 14 КО). На кону будет стоять пояс WBC в бриджервейте, которым владеет южноафриканец, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт организации.

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Бой спарринг-партнеров Усика и Фьюри

Чемпионский бой между Радченко и Лереной состоится 1 мая в Южно-Африканской Республике. Так что обладатель пояса WBC будет биться на своей территории.

Интересно, что бой между боксерами должен был состояться 22 февраля в Киеве. Однако 32-летний африканец просил перенести поединок, а потом вообще отказался приезжать в Украину.

Кевин Лерена получил пояс WBC в бриджервейте в октябре 2024 года, когда Лоуренс Околе отказался от титула. В последний раз он выходил на ринг в марте 2024 года. Тогда южноафриканец уступил австралийцу Юстису Хуну в бою за вакантный титул WBO Global в супертяжелом весе. Отметим, что Лерена был в лагере Тайсона Фьюри, когда британец готовился к бою с Александром Усиком.

Сергей Радченко последний бой провел в августе 2024 года. В Киеве украинец единогласным решением судей победил серба Андрея Пешича и завоевал пояс WBC Silver в бриджервейте.

Кроме того, Радченко неоднократно выступал спарринг-партнером Александра Усика и Владимира Кличко.