Украинец Александр Усик продолжает оставаться лучшим боксером в тяжелом весе. В прошлом году он стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом по этому дивизиону.

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Усик остался первым

На днях популярный журнал The Ring обновил рейтинг лучших боксеров всех дивизионов, сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу издания в соцсети X. Согласно ему Усик является единственным представителем хевивейта в топ-десятке.

Александр сохранил за собой первую строчку. Позади него расположился абсолютный чемпион во втором легком весе Наоя Иноуэ. Топ-тройку замыкает Теренс Кроуфорд, чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе.

Топ-10 рейтинга боксеров от The Ring:

МЕСТО БОКСЕР СТРАНА ВЕС В Н П 1 Александр Усик Украина сверхтяжело 23 0 0 2 Наоя Иноуэ Япония вторая легко 29 0 0 3 Теренс Кроуфорд США первая средняя 41 0 0 4 Дмитрий Бивол - полутяжелый 24 0 1 5 Артур Бетербиев Канада полутяжелый 21 0 1 6 Джесси Родригес США вторая самая легкая 21 0 0 7 Сауль Альварес Мексика среднее 62 2 2 8 Джервонта Дэвис США легкая 30 0 0 9 Джунто Накатани Япония легкая 30 0 0 10 Девин Хейни США первая полусредняя 31 0 0

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Напомним, что Александр выиграл все свои 23 боя на профессиональном уровне (14– нокаутом). Семь из них Усик выиграл именно в тяжелейшем дивизионе. Последний раз украинец выходил на ринг в декабре 2024-го, когда единодушным решением судей во второй раз одолел Тайсона Фьюри.