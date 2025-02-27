Українець Олександр Усик продовжує залишатися найкращим боксером у надважкій вазі. Минулого року він став першим за 25 років абсолютним чемпіоном у цьому дивізіоні.

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Усик залишився першим

На днях популярний журнал The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів усіх дивізіонів, повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку видання у соцмережі X. Згідно з ним Усик є єдиним представником хевівейту у топ-десятці.

Олександр зберіг за собою першу сходинку. Позаду нього розташувався абсолютний чемпіон у другій легкій вазі Наоя Іноуе. Топ-трійку замикає Теренс Кроуфорд, чемпіон світу за версією WBA в першій середній вазі.

Топ-10 рейтингу боксерів від The Ring:

МІСЦЕ БОКСЕР КРАЇНА ВАГА В Н П 1 Олександр Усик Україна надважка 23 0 0 2 Наоя Іноуе Японія друга легка 29 0 0 3 Теренс Кроуфорд США перша середня 41 0 0 4 Дмітрій Бівол - напівважка 24 0 1 5 Артур Бетербієв Канада напівважка 21 0 1 6 Джессі Родрігес США друга найлегща 21 0 0 7 Сауль Альварес Мексика середня 62 2 2 8 Джервонта Девіс США легка 30 0 0 9 Джунто Накатані Японія легка 30 0 0 10 Девін Хейні США перша напівсередня 31 0 0

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Нагадаємо, що Олександр виграв усі свої 23 бої на професійному рівні (14 – нокаутом). Сім з них Усик виграв саме у надважкому дивізіоні. Востаннє українець виходив на ринг у грудні 2024-го, коли одностайним рішенням суддів вдруге здолав Тайсона Ф'юрі.