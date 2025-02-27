Українець Олександр Усик продовжує залишатися найкращим боксером у надважкій вазі. Минулого року він став першим за 25 років абсолютним чемпіоном у цьому дивізіоні.
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Усик залишився першим
На днях популярний журнал The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів усіх дивізіонів, повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку видання у соцмережі X. Згідно з ним Усик є єдиним представником хевівейту у топ-десятці.
Олександр зберіг за собою першу сходинку. Позаду нього розташувався абсолютний чемпіон у другій легкій вазі Наоя Іноуе. Топ-трійку замикає Теренс Кроуфорд, чемпіон світу за версією WBA в першій середній вазі.
Топ-10 рейтингу боксерів від The Ring:
|МІСЦЕ
|БОКСЕР
|КРАЇНА
|ВАГА
|В
|Н
|П
|1
|Олександр Усик
|Україна
|надважка
|23
|0
|0
|2
|Наоя Іноуе
|Японія
|друга легка
|29
|0
|0
|3
|Теренс Кроуфорд
|США
|перша середня
|41
|0
|0
|4
|Дмітрій Бівол
|-
|напівважка
|24
|0
|1
|5
|Артур Бетербієв
|Канада
|напівважка
|21
|0
|1
|6
|Джессі Родрігес
|США
|друга найлегща
|21
|0
|0
|7
|Сауль Альварес
|Мексика
|середня
|62
|2
|2
|8
|Джервонта Девіс
|США
|легка
|30
|0
|0
|9
|Джунто Накатані
|Японія
|легка
|30
|0
|0
|10
|Девін Хейні
|США
|перша напівсередня
|31
|0
|0
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Нагадаємо, що Олександр виграв усі свої 23 бої на професійному рівні (14 – нокаутом). Сім з них Усик виграв саме у надважкому дивізіоні. Востаннє українець виходив на ринг у грудні 2024-го, коли одностайним рішенням суддів вдруге здолав Тайсона Ф'юрі.