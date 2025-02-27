37-річний Сергій Радченко (11-7, 5 КО) проведе бій проти Кевіна Лерени (30-3, 14 КО). На кону стоятиме пояс WBC у бриджервейті, яким володіє південноафриканець, пише 24 Канал з посиланням на сайт організації.

Читайте також Єдиний представник хевівейту: Усик залишився на першому місці у рейтингу всіх боксерів світу

Бій спаринг-партнерів Усика та Ф'юрі

Чемпіонський бій між Радченком та Лереною відбудеться 1 травня у Південно-Африканській Республіці. Тож володар поясу WBC битиметься на своїй території.

Цікаво, що бій між боксерами повинен був відбутися 22 лютого у Києві. Проте 32-річний африканець просив перенести поєдинок, а потім взагалі відмовився їхати в Україну.

Кевін Лерена здобув пояс WBC у бриджервейті у жовтні 2024 року, коли Лоуренс Околі відмовився від титулу. Востаннє він виходив на ринг у березні 2024 року. Тоді південноафриканець поступився австралійцю Юстісу Хуну у бою за вакантний титул WBO Global у надважкій вазі. Зазначимо, що Лерена був у таборі Тайсона Ф'юрі, коли британець готувався до бою з Олександром Усиком.

Сергій Радченко останній бій провів у серпні 2024 року. У Києві українець одноголосним рішенням суддів переміг серба Андрея Пешича та завоював пояс WBC Silver у бриджервейті.

Крім того, Радченко неодноразово виступав спаринг-партнером Олександра Усика та Володимира Кличка.