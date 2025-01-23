Пьяный фанат Ювентуса пытался попасть на арену команды, которая играла в Лиге чемпионов в гостях

Немецкий болельщик Юве очень хотел увидеть игру любимой команды вживую и почти не видел для этого препятствий. Впрочем с местом назначения парень явно просчитался.

В Лиге чемпионов 2024-2025 состоялись матчи седьмого тура основного этапа. Наиболее сухим поединком стала битва между Брюгге и Ювентусом, которая завершилась нулевой ничьей.

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Перепутал место назначения

Обе команды на двоих нанесли лишь один удар в створ, не особо порадовав фанатов зрелищностью. Тем не менее, один из болельщиков Ювентуса попал в курьезную ситуацию в попытке попасть на игру.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Italian News, немецкий фан прибыл в Турин на игру Ювентуса против Брюгге. Стадион туринцев он посетил навеселе и пытался во что бы то ни стало прорваться на арену.

Однако курьез заключался в том, что матч Брюгге – Ювентус проходил в Бельгии, тогда как домашняя арена "старой синьоры" ожидаемо была закрыта. Но это не остановило парня.

Его пытались остановить двое полицейских и даже применили против него электрошокеры. Впрочем это им не помогло, а в дополнение к этому немец еще и избил обоих правоохранителей. Только после прибытия подкрепления пьяного фаната задержали.

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Положение команд

Отметим, что за тур до финиша этапа Ювентус уже гарантировал себе место в плей-офф. Команда Тьяго Мотты идет на 17 месте и сохраняет надежду попасть в топ-восьмерку. Это позволит "старой синьоре" напрямую выйти в 1/8 финала.

До этой зоны всего один балл, но для этого надо побеждать в последнем туре Бенфику. Что касается Брюгге, то команда идет 20-й и также близка к проходу в плей-офф. В заключительном туре "сине-черные" будут сражаться с Манчестер Сити.