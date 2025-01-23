В Лізі чемпіонів 2024-2025 відбулись матчі сьомого туру основного етапу. Найбільш сухим поєдинком стала битва між Брюгге та Ювентусом, яка завершилась нульовою нічиєю.

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Переплутав місце призначення

Обидві команди на двох завдали лише одного удару в ствір, не особливо потішивши фанатів видовищністю. Тим не менш, один із вболівальників Ювентуса потрапив у курйозну ситуацію у спробі потрапити на гру.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Italian News, німецький фан прибув до Турина на гру Ювентуса проти Брюгге. До стадіону туринців він завітав напідпитку та намагався будь-що прорватися на арену.

Проте курйоз полягав у тому, що матч Брюгге – Ювентус проходив у Бельгії, тоді як домашня арена "старої синьйори" очікувано була зачинена. Але це не зупинило хлопця.

Його намагались зупинити двоє поліціянтів та навіть застосували проти нього електрошокери. Втім це їм не допомогло, а на додачу до цього німець ще і побив обох правоохоронців. Лише після прибуття підкріплення п'яного фаната затримали.

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Становище команд

Відзначимо, що за тур до фінішу етапу Ювентус вже гарантував собі місце у плей-оф. Команда Тьяго Мотти йде на 17 місці та зберігає надію потрапити у топ-вісімку. Це дозволить "старій синьйорі" напряму вийти в 1/8 фіналу.

До цієї зони всього один бал, але для цього треба перемагати в останньому турі Бенфіку. Що стосується Брюгге, то команда йде 20-ю та також близька до проходу в плей-оф. В заключному турі "синьо-чорні" битимуться із Манчестер Сіті.