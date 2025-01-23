В Лізі чемпіонів 2024-2025 відбувся сьомий тур основного етапу. У середу, 22 січня, було відіграно дев'ять матчів, а перед плей-оф залишилось провести всього один тур, повідомляє 24 Канал.
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Фініш – за тиждень
Нагадаємо, що за новим форматом до основної стадії потрапили 36 команд і вони не ділились на групи. Всі клуби грають 8 матчів проти абсолютно різних суперників, а за їх підсумком і формується турнірна таблиця.
У 18-ти зустрічах сьомого туру команди сумарно забили аж 59 голів, тобто в середньому 3,28 м'яча за матч. Із неочікуваних результатів варто виділити поразки Манчестер Сіті, Баварії та дортмундської Боруссії.
Всі результати 7 туру Ліги чемпіонів 2024-2025:
- Монако – Астон Вілла 1:0
- Аталанта – Штурм 5:0
- Бенфіка – Барселона 4:5
- Ліверпуль – Лілль 2:1
- Атлетіко – Баєр 2:1
- Брюгге – Ювентус 0:0
- Болонья – Боруссія Д 2:1
- Слован – Штутгарт 1:3
- Црвена Звезда – ПСВ 2:3
- Шахтар – Брест 2:0
- Лейпциг – Спортинг 2:1
- ПСЖ – Манчестер Сіті 4:2
- Феєнорд – Баварія 3:0
- Мілан – Жирона 1:0
- Спарта – Інтер 0:1
- Арсенал – Динамо Загреб 3:0
- Реал – Зальцбург 5:1
- Селтік – Янг Бойз 1:0
Шахтар у 7 турі здобув свою другу перемогу в турнірі, впевнено перегравши французький Брест. Втім це суттєво не покращило шанси "гірників" на плей-оф.
В останньому турі підопічним Пушича треба не тільки перемагати дортмундську Боруссію, а і очікувати на провал Манчестер Сіті, Динамо Загреб та Штутгарта.
Без втрат продовжує йти Ліверпуль, який разом із Барселоною гарантував собі пряму путівку в 1/8 фіналу. Загалом вже відомі 18 з 24-х команд, які точно пройдуть у плей-оф.
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Турнірна таблиця Ліги чемпіонів:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Ліверпуль
|7
|0
|0
|15-2
|21
|2
|Барселона
|6
|0
|1
|26-11
|18
|3
|Арсенал
|5
|1
|1
|14-2
|16
|4
|Інтер
|5
|1
|1
|8-1
|16
|5
|Атлетіко
|5
|0
|2
|16-11
|15
|6
|Мілан
|5
|0
|2
|13-9
|15
|7
|Аталанта
|4
|2
|1
|18-4
|14
|8
|Баєр
|4
|1
|2
|13-7
|13
|9
|Астон Вілла
|4
|1
|2
|9-4
|13
|10
|Монако
|4
|1
|2
|13-10
|13
|11
|Феєнорд
|4
|1
|2
|17-15
|13
|12
|Лілль
|4
|1
|2
|11-9
|13
|13
|Брест
|4
|1
|2
|10-8
|13
|14
|Боруссія Д
|4
|0
|3
|19-11
|12
|15
|Баварія
|4
|0
|3
|17-11
|12
|16
|Реал
|4
|0
|3
|17-12
|12
|17
|Ювентус
|3
|3
|1
|9-5
|12
|18
|Селтік
|3
|3
|1
|11-10
|12
|19
|ПСВ
|3
|2
|2
|13-10
|11
|20
|Брюгге
|3
|2
|2
|6-8
|11
|21
|Бенфіка
|3
|1
|3
|14-12
|10
|22
|ПСЖ
|3
|1
|3
|10-8
|10
|23
|Спортинг
|3
|1
|3
|12-11
|10
|24
|Штутгарт
|3
|1
|3
|12-13
|10
|25
|Манчестер Сіті
|2
|2
|3
|15-13
|8
|26
|Динамо Загреб
|2
|2
|3
|10-18
|8
|27
|Шахтар
|2
|1
|4
|7-13
|7
|28
|Болонья
|1
|2
|4
|3-8
|5
|29
|Спарта
|1
|1
|5
|7-19
|4
|30
|Лейпциг
|1
|0
|6
|8-14
|3
|31
|Жирона
|1
|0
|6
|4-11
|3
|32
|Црвена Звезда
|1
|0
|6
|12-22
|3
|33
|Штурм
|1
|0
|6
|4-14
|3
|34
|Зальцбург
|1
|0
|6
|4-23
|3
|35
|Слован
|0
|0
|7
|6-24
|0
|36
|Янг Бойз
|0
|0
|7
|3-23
|0
Формат Ліги чемпіонів. Нагадаємо, що за підсумком восьми турів 1-8 місця основного етапу вийдуть напряму в 1/8 фіналу. У свою чергу команди, що посядуть 9-24 позиції, зіграють у стикових матчах за путівки в 1/8 фіналу. Вирішальний матч Ліги чемпіонів пройде 31 травня 2025 року в Мюнхені.
Матчі останнього 8-го туру Ліги чемпіонів пройдуть всього за тиждень, 29 січня. Важливою особливістю цього матчдею є те, що всі 18 ігор відбудуться одночасно. Шахтар гратиме на виїзді із Боруссією Дортмунд.
Розклад 8 туру Ліги чемпіонів 2024-2025:
- 29 січня, 22:00. Боруссія Д – Шахтар
- 29 січня, 22:00. ПСВ – Ліверпуль
- 29 січня, 22:00. Барселона – Аталанта
- 29 січня, 22:00. Інтер – Монако
- 29 січня, 22:00. Ювентус – Бенфіка
- 29 січня, 22:00. Жирона – Арсенал
- 29 січня, 22:00. Штутгарт – ПСЖ
- 29 січня, 22:00. Динамо Загреб – Мілан
- 29 січня, 22:00. Брест – Реал
- 29 січня, 22:00. Баварія – Слован
- 29 січня, 22:00. Манчестер Сіті – Брюгге
- 29 січня, 22:00. Астон Вілла – Селтік
- 29 січня, 22:00. Баєр – Спарта
- 29 січня, 22:00. Зальцбург – Атлетіко
- 29 січня, 22:00. Лілль – Феєнорд
- 29 січня, 22:00. Спортинг – Болонья
- 29 січня, 22:00. Штурм – Лейпциг
- 29 січня, 22:00. Янг Бойз – Црвена Звезда