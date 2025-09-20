В субботу, 20 сентября, в рамках 4-го тура итальянской Серии А состоялся матч Болонья –Дженоа. В составе "грифонов" результативным действием отметился Руслан Малиновский.

Руслан Малиновский вышел на выездной матч против Болоньи в стартовом составе Дженоа. Украинец второй раз подряд заслужил доверие главного тренера "грифонов" Патрика Виейра, пишет 24 Канал.

Как сыграл Малиновский за Дженоа?

В первом тайме обе команды не забивали голов. Ситуация на поле стадиона "Ренато Даль-Ара" в Болонье изменилась после перерыва.

На 63-й минуте встречи Малиновский отдал пас на Микаэля Эллертссона, который на скорости ворвался в штрафную и пробил мимо голкипера.

Видео ассиста Малиновского

На 69-й минуте украинского полузащитника заменили. Возможно впоследствии Патрик Виейра пожалел о своем решении. Уже через четыре минуты Болонья сравняла счет. А в компенсированное время Орсолини с пенальти принес победу "красно-синим".

Статистический портал FlashScore поставил Малиновскому оценку 7.6 балла, а WhoScored оценил действия украинца в 7.2 балла.

Каково турнирное положение Дженоа в Серии А?

После четырех сыгранных матчей команда Руслана Малиновского до сих пор не праздновала победы. В турнирной таблице Дженоа идет 17-й с двумя баллами в активе.

Болонья в четырех турах набрала шесть очков и занимает восьмую строчку.

Следующий матч Дженоа сыграет 25 сентября против Эмполи, в котором играет украинец Богдан Попов. Эта встреча с командой Серии В состоится в рамках Кубка Италии.

Ранее сообщалось о неприятном инциденте, который случился с семьей Малиновского. Пьяным россиянам не понравилось, что украинцы общались на родном языке.