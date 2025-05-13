В среду, 14 мая, в Риме на "Стадио Олимпико" состоится финал Кубка Италии 2024-2025. В решающем матче за трофей поборются Болонья и Милан, сообщает 24 Канал. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

По теме Провал Довбика: Рома впервые в 2025 году проиграла в чемпионате Италии и снизила свои шансы на ЛЧ

Бой за трофей и ЛЕ

Обе команды несколько сенсационно стали участниками финала. "Россоблу" выбили из турнира Аталанту, тогда как Милану удалось пройти Рому и принципиального соперника Интер.

При этом в чемпионате команды рискуют не попасть в топ-6 и остаться без еврокубков. Милан пока восьмой и отстает на два балла от седьмой Болоньи. А вот победа в Кубке Италии гарантирует команде прямую путевку в Лигу Европы на следующий сезон.

Этот путь выглядит более легким, чем обойти Рому и Лацио в Серии А. Отметим, что команды нечасто выигрывают Кубок Италии. Милан имеет в своем активе пять титулов, тогда как Болонья – лишь два.

Для сравнения, у Ювентуса аж 15 трофеев турнира, а у Интера с Ромой – по 9. При этом "россонери" в последний раз брали Кубок еще в 2003 году, когда за команду выступал Андрей Шевченко.

Читайте также Новый Шевченко и корни из Украины: кто такой герой Милана с фамилией "Золотарчук"

Прогноз Favbet

Впрочем, в этой встрече ожидают триумфа именно Милана. Итоговый триумф подопечных Консейсау оценивается в 1,85, тогда как Болоньи – в 2,05. Что касается непосредственно котировок на основное время, то они следующие:

победа Болоньи – 3,05

ничья – 3,30

победа Милана – 2,67

Вероятность серии пенальти равна 4,80. При этом эксперты Favbet не ожидают результативной встречи. Коэффициент на "тотал больше 2,5" составляет 2,27, тогда как на ТМ2,5 – 1,78. Главными претендентами на забитый мяч являются следующие футболисты: