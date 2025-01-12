Довбик спас Рому от поражения: "волки" на последней минуте вырвали ничью у Болоньи

В матче 20-го тура Серии А Рома на выезде встречалась с Болоньей. Одним из героев поединка стал украинский форвард римлян Артем Довбик.

Болонья – Рома 2:2

Голы: Даллинга, 61, Фергюсон, 65 (пен.) – Салемакерс, 58, Довбик, 90+8 (пен.)

В воскресенье, 12 января, на стадионе "Ренато Даль'Ара" состоялся матч 20 тура Серии А Болонья – Рома. В составе гостей на поле вышел украинец Артем Довбик, пишет 24 Канал.

Читайте также "Таких сегодня мало": итальянский тренер оценил уровень Довбыка, сравнив украинца с Холандом

Десятый гол Довбика за Рому

В первом тайме соперники обошлись без забитых мячей, оставив самое интересное на вторую половину игры.

Римляне первыми открыли счет. Бельгийский хавбек Ромы Алексис Салемакерс крученым ударом отправил мяч в сетку ворот Болоньи.

Хозяева очень быстро отыгрались и вышли вперед. Сначала Даллинга воспользовался пасом Одгора. А через четыре минуты Фергюсон реализовал пенальти в ворота Ромы.

Победный для Болоньи счет держался до 90+8 минуты. Подопечные Клаудио Раньери заработали пенальти на последней минуте поединка, который хладнокровно забил Довбик.

Видео гола Довбика

Для украинского форварда этот гол стал 10-м в форме Ромы и 6-м в Серии А.

Игра завершилась со счетом 2:2. Гости благодаря голу Довбика спаслись от поражения.

Видеообзор матча Болонья – Рома