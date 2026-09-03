Менеджер 17-летнего гонщика Оксана Брызгалова в комментарии 24 Каналу рассказала, что Бондарев будет выступать в FREC с нового сезона, если не произойдет каких-либо форс-мажорных обстоятельств.

Почему Бондарев перешел в FREC, а не в Формулу-3

Хотя сам Александр выражает желание перейти в класс Формулы-3, именно команда Williams приняла решение, что это не произойдет сейчас.

Не потому, что он не готов или его не могут подготовить, а потому, что они хотят соблюсти процедуру, понимая значение Формулы-3 как своего рода трамвая, ведущего в Формулу-1,

– сказала Бризгалова.

Менеджер объяснила, что в Формуле-3 нужно каждый год демонстрировать высокие результаты без ошибок, тогда как региональный уровень FREC дает возможность хотя бы изучить трассы.

"В Формуле-3 просто недостаточное количество тестов. Ты должен реально прийти подготовленным во всех смыслах – и психологически, и физически. Поэтому пропускать региональный уровень может быть очень рискованно", – отметила она.

Брызгалова сообщила, что решение о выступлениях Бондарева в FREC было принято коллегиально для того, чтобы подготовить Александра к переходу в топ-команду. Это, в свою очередь, в долгосрочной перспективе должно помочь украинцу перейти в следующую категорию.

По результатам тестов нас хотят принять топовые команды. Здесь главное – разобраться с бюджетом, условиями и всем остальным,

– добавила менеджер.

Она пояснила, что выступления в высших формульных классах зависят от того, хочет ли гонщика та или иная команда, ведь в составе всего три места. Таким образом, в 2027 году Бондарев будет выступать в FREC и бороться за место в сильной команде.

Что известно об изменениях в карьере Бондарева

В среду, 2 сентября, появилось официальное сообщение о том, что Бондарев покидает команду Prema и Формулу-4. В сентябре он выступит на двух этапах FREC в Имоле и Хоккенхайме, которые станут финалом сезона в этом классе.

В команде Александра рассказали, что приняли это решение, поскольку сезон в Prema не оправдал их ожиданий. В частности, Бондарев терял время, репутацию и деньги.

Украинский гонщик поделился, что на этих этапах для него важен не столько результат, сколько возможность получить максимум опыта, чтобы быть готовым к следующему сезону.

Напомним, в 2026 году Бондарев стал чемпионом Формулы-4 Ближнего Востока, завоевав первый титул для Украины в формулах.