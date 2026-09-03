Бондарев рассказал о своей задаче после перехода в новую команду

Украинский пилот Александр Бондарев присоединился к команде VAR и примет участие в двух этапах в новой гоночной категории FREC. Дебют гонщика состоится в итальянской Имоле 4 – 6 сентября.

Легендарный автодром в Италии имеет особое значение для украинца, ведь в 2025 году он одержал свою первую победу в формульных классах. Накануне дебюта 17-летний Бондарев в комментарии 24 Каналу рассказал о своей задаче на гонку.

Бондарев отметил разницу между гонками Формулы-4 и FREC

Гонщик подчеркнул, что существует большая разница в подготовке к гонкам Формулы-4 и FREC. Учитывая, что это первая гонка Бондарева в новой категории, задача показать высокий результат пока не стоит.

Также Александр подчеркнул, что его конкуренты уже прошли 6 этапов, тогда как он только 3 сентября начнет тесты.

"Для меня самое важное на этих двух этапах – получить максимум опыта, чтобы быть готовым к следующему сезону", – сказал Бондарев.

Что известно о переходе Бондарева

Бондарев начал сезон в Формуле-4, где выступал за команду Prema. Однако 2 сентября гонщик академии Williams объявил о переходе в другой класс.

Он выступит на двух этапах Формулы регионального европейского чемпионата (FREC). Помимо Имолы, украинец должен принять участие в финале сезона, который состоится в немецком Хоккенхайме с 11 по 13 сентября.

Переход Александра в FREC, существующий с 2019 года, оценивают как продвижение, ведь это следующий шаг для молодых гонщиков на пути к более сильным формульным сериям.

Менеджер пилота Оксана Брызгалова рассказала, что новая команда в восторге от украинского гонщика. Александр может остаться в VAR на 2027 год, но это будет зависеть от конкурентоспособности болида.