Заборный не удержал Голанда: Манчестер Сити победил Борнмут и вышел в полуфинал Кубка Англии
- Манчестер Сити победил Борнмут со счетом 2:1 в четвертьфинале Кубка Англии, благодаря голам Холанда и Мармуша.
- В полуфинал также вышли Астон Вилла, Ноттингем Форест и Кристал Пэлас.
В воскресенье, 30 марта, состоялись два последних четвертьфинальных матча Кубка Англии. В одном из них Манчестер Сити встречался с Борнмутом.
Борнмут – Манчестер Сити 1:2
Голы: Эванилсон, 21 – Голанд, 49, Мармуш, 63
В стартовом составе хозяев поля вышел Илья Забарный. Украинский центрбек должен был нейтрализовать главную ударную силу МанСити Эрлинга Холанда, пишет 24 Канал.
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Волевая победа команды Гвардиолы
Уже на 14-й минуте бомбардир "горожан" получил возможность пополнить свой снайперский счет. МанСити заработал пенальти после игры рукой хавбека "вишен" Телера Адамса. К отметке подошел Холанд. Голкипер Борнмута Кепа Аррисабалага угадал направление полета мяча, испортив старания норвежца.
Не забиваешь ты, забивают тебе. Футбольное правило сыграло в пользу хозяев. Эванилсон получил пас от Клюйверта и вывел свою команду вперед.
На перерыв команды ушли со счетом 1:0 в пользу команды Забарного. После отдыха подопечные Гвардиолы сумели переломить ход встречи.
Сначала Холанд реабилитировался за промах в первом матче, реализовав выход один на один с голкипером. Норвежец из-за травмы вынужден покинуть поле на 58-й минуте.
Его дело завершили партнеры по команде. Омар Мармуш, заменивший Холанда, на 61-й минуте забил победный гол.
До конца игрового времени цифры на табло не изменились. Манчестер Сити одержал победу со счетом 2:1 и продолжит борьбу за трофей.
Видеообзор матча Борнмут – Манчестер Сити
- Отметим, что в полуфинал Кубка Англии также вышли Астон Вилла, Ноттингем Форест и Кристал Пэлас.
- 26 апреля Кристал Пэлас встретится с Астон Виллой, а Ноттингем будет принимать Манчестер Сити.