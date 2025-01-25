Забарный зажигает: Борнмут уничтожил главную сенсацию АПЛ и приблизился к путевке в Лигу чемпионов

"Вишни" не проигрывают уже 12 матчей подряд и нацелены на топ-4 в чемпионате. Очередной жертвой Борнмута стал сенсационный Ноттингем Форест.

Борнмут – Ноттингем Форест 5:0

Голы: Клюйверт, 9, Уаттара, 55, 61, 87, Семенио, 90+1.

В чемпионате Англии 2024-2025 проходят матчи 23 тура АПЛ. Первыми в субботу отыграли главные сенсации текущего сезона – Борнмут принимал Ноттингем Форест, сообщает 24 Канал.

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Клуб Забарного в огне

Обеим командам пророчили борьбу за выживание, но они смогли удивить. "Лесники" идут в топ-тройке, тогда как Борнмут ведет борьбу за место в Лиге чемпионов.

Особенно приятно, что к успеху "вишен" причастен украинец Илья Забарный. Центральный защитник отыграл все матчи в АПЛ и вышел с первых минут на бой с Ноттингемом.

В январе Борнмуту удалось отобрать очки у Челси и обыграть Ньюкасл. Теперь же подопечные Ираолы эффектно унизили и Форест, забив команде Нуну Эшпириту Санту аж пять "сухих" мячей.

В первом тайме хозяева забили лишь один раз после сольного прохода Клюйверта. Избиение же началось после перерыва, а главным героем поединка стал форвард из Буркина-Фасо Данго Уаттара.

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Игрок систематически оставлял в дураках защитников гостей и смог оформить хет-трик. Добил "лесников" Семенио техничным ударом с угла. Забарный же снова отыграл весь матч, выиграл 6 из 8-ми дуэлей, четыре раза отобрал мяч и получил желтую карточку.

Победа позволила Борнмуту подняться на шестое место, опередив Манчестер Сити. До топ-четверки, которая дает право на путевку в ЛЧ, "вишням" остался лишь один балл.

Видеообзор матча Борнмут – Ноттингем Форест