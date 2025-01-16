Защитником сборной Украины Ильей Забарным интересуется ряд европейских грандов. Одним из главных претендентов на подписание является Тоттенхэм, пишет 24 канал со ссылкой на TEAMTalk.

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Тоттенхэм серьезно настроен на Забарного

Анге Постекоглу хочет видеть украинского защитника у себя в команде. Однако несмотря на это Забарный является не единственным кандидатом на усиление линии обороны "шпор".

За последние две недели команда контактировала с шестью футболистами, которых рассматривает на защиту, пытаясь выяснить, кого можно подписать за выгодную цену. Вероятно, что одним из них был Илья Забарный.

Справка. В сезоне-2024/2025 украинец сыграл 22 матча за Борнмут, в которых не отличался результативными действиями.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает Илью Забарного в 38 миллионов евро.