Названа сумма, за которую Борнмут готов отпустить Забарного

Илья Забарный два сезона подряд провел на высоком уровне в составе Борнмута. Своими стабильными выступлениями он привлек к себе внимание ряда европейских грандов.

Уже этим летом защитник "вишен" может сменить клубную прописку. Главным претендентом на игрока сборной Украины является ПСЖ, сообщает 24 Канал со ссылкой на L'Équipe.

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Какой ценник вывесил Борнмут за украинца

Французский клуб серьезно настроен подписать 22-летнего футболиста. Долгое время считалось, что Борнмут не отпустит еще одного центрального защитника после продажи Дина Хейсена в Реал, однако эта позиция все же может измениться.

Отмечается, что "вишни" будут готовы отпустить Илью Забарного, если получат очень заманчивое предложение. Они могут согласиться на трансфер украинца за 50 миллионов евро и ПСЖ способен удовлетворить это финансовое требование.

Напомним, что новоиспеченный победитель Лиги чемпионов еще в январе хотел подписать Илью, но тогда он отказался от перехода из-за российского вратаря Матвея Сафонова. Сейчас ходят активно слухи, что ради подписания украинского футболиста французский клуб готов будет продать "запоребрикового" голкипера.

К слову. Илья Забарный выступает за Борнмут с января 2023 года. За это время он провел 86 матчей в составе "вишен", в которых отметился голом и ассистом.

Ранее сообщалось, что в структуре Борнмута появился еще один украинец. Илья Забарный уже успел его поздравить с этим событием.