Борнмут подписал 8-летнего Егора Климентьева. Маленький футболист начнет свой путь с команды U-9, сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети мальчика.

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Счастливый момент для юного игрока

Он будет выступать за детскую команду "вишен" под девятым номером. На это событие уже отреагировал защитник сборной Украины Илья Забарный, который поздравил Егора и пожелал ему удачи.

Привет, Егор. Я рад тебя приветствовать в академии и быть частью этого клуба. Клуб растет и набирает обороты, поэтому желаю тебе удачи и очень рад тебя видеть,

– сказал Забарный.

Забарный поздравил Климентьева со вступлением в академию: смотрите видео

Впоследствии украинцы встретились на тренировочной базе Борнмута. Там они немного пообщались и сделали совместное фото.

Забарный встретился с юным новичком Борнмута / Фото из соцсетей Егора Климентьева

К слову. В нынешнем сезоне "вишни" занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ. Илья Забарный сыграл на клубном уровне 38 поединков во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Отметим, что кампанию-2024/2025 Борнмут будет закрывать матчем против Лестера. Он состоится 25 мая и начнется в 18:00 по киевскому времени.

Напомним, что длительное время вокруг Ильи Забарного ходило немало трансферных слухов. Однако после продажи Дина Хейсена "вишни" решили, что не будут продавать еще одного центрального защитника.