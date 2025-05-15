Вместе с ним придет Трент Александер-Арнольд из Ливерпуля. Также по требованию нового наставника "сливочные" подпишут партнера Ильи Забарного по Борнмуту, сообщает 24 канал со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

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Кого подпишет Реал

Реал планирует подписать центрального защитника Дина Хейсена, выступающего за Борнмут. Представители "Королевского клуба" отправились на встречу с окружением оборонца "вишен".

По информации источника, главная цель встречи, это подписание соглашения по трансферу 20-летнего центрбека Борнмута и сборной Испании. Мадридцы в среду 14 мая активировали опцию выкупа игрока за 50 миллионов евро.

К слову. Реал нацелился на трансфер одноклубника Анатолия Трубина из Бенфики. "Сливочные" намерены подписать левого защитника "орлов" Альваро Каррераса.

Напомним, что Дин Хейсен перешел из Ювентуса в Борнмут летом 2024 года за 15 миллионов евро.

В текущей кампании Дин Хейсен сыграл в 34 матчах за Борнмут. Центральный защитник забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.