Разом з ним прийде Трент Александер-Арнольд з Ліверпуля. Також на вимогу нового наставника "вершкові" підпишуть партнера Іллі Забарного по Борнмуту, повідомляє 24 канал із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

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Кого підпише Реал

Реал планує підписати центрального захисника Діна Хейсена, який виступає за Борнмут. Представники "Королівського клуба" вирушили на зустріч з оточенням оборонця "вишень".

За інформацією джерела, головна мета зустрічі, це підписання угоди щодо трансферу 20-річного центрбека Борнмута та збірної Іспанії. Мадридці у середу 14 травня активували опцію викупу гравця за 50 мільйонів євро.

До слова. Реал націлився на трансфер одноклубника Анатолія Трубіна з Бенфіки. "Вершкові" мають намір підписати лівого захисника "орлів" Альваро Каррераса.

Нагадаємо, що Дін Хейсен перейшов з Ювентуса у Борнмут влітку 2024 року за 15 мільйонів євро.

У поточній кампанії Дін Хейсен відіграв у 34 матчах за Борнмут. Центральний захисник забив 3 голи та віддав 1 результативну передачу.