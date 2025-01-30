Боруссия после победы над Шахтером объявила имя нового главного тренера

Дортмундская Боруссия очень неудачно провела первую половину сезона. Из-за этого она уволила Нури Шахина, а исполняющим обязанности главного тренера стал Майк Тульберг.

Он провел во главе "шмелей" два поединка, однако не остался на этом посту на постоянной основе. Его сменил хорватский специалист Нико Ковач, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Боруссии.

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Новый этап

Он подписал соглашение с дортмундцами до 30 июня 2026 года. Директор спортивного отдела Боруссии Ларс Рикен прокомментировал, почему клуб остановил выбор именно на этом тренере:

"Мы провели интенсивные дискуссии с Нико Ковачем в течение последних нескольких дней и сознательно выделили время, чтобы лучше узнать друг друга и наши ожидания. Энергия, воля и ощущение важности командного духа всегда отличали команды Нико.

Мы также хотим все это чувствовать и видеть на поле и вне его. Мы находимся в сложной спортивной ситуации и уверены, что в лице Нико мы нашли тренера, который сможет справиться с ней".

Справка. Это уже четвертый клуб для хорвата в Бундеслиге. Ранее он возглавлял Айнтрахт, Баварию и Вольфсбург, который покинул в марте 2024 года.

Отметим, что в коллекции Нико Ковача есть четыре трофея в тренерской карьере. Он завоевывал Кубок Германии с Айнтрахтом и Баварией, а также выигрывал с мюнхенцами Бундеслигу и Суперкубок Германии.