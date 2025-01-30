Він провів на чолі "джмелів" два поєдинки, проте не залишився на цій посаді на постійній основі. Його змінив хорватський спеціаліст Ніко Ковач, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Боруссії.

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Новий етап

Він підписав угоду з дортмундцями до 30 червня 2026 року. Директор спортивного відділу Боруссії Ларс Рікен прокоментував, чому клуб зупинив вибір саме на цьому тренері:

"Ми провели інтенсивні дискусії з Ніко Ковачем протягом останніх кількох днів і свідомо виділили час, щоб краще пізнати один одного та наші очікування. Енергія, воля та відчуття важливості командного духу завжди відрізняли команди Ніко.

Ми також хочемо все це відчувати та бачити на полі й поза ним. Ми перебуваємо у складній спортивній ситуації та впевнені, що в особі Ніко ми знайшли тренера, який зможе впоратися з нею".

Довідка. Це вже четвертий клуб для хорвата в Бундеслізі. Раніше він очолював Айнтрахт, Баварію та Вольфсбург, який залишив у березні 2024 року.

Зазначимо, що в колекції Ніко Ковача є чотири трофеї у тренерській кар'єрі. Він здобував Кубок Німеччини з Айнтрахтом та Баварією, а також вигравав з мюнхенцями Бундеслігу та Суперкубок Німеччини.