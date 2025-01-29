История матчей Боруссии против клубов из Украины: как Дортмунд выбивал Шахтер и феерил с Карпатами
Боруссия имеет хорошую статистику игр против наших команд. Клуб из Дортмунда успел пересечься в еврокубках с Шахтером, Динамо и Карпатами.
В среду, 29 января, донецкий Шахтер отыграет свой последний матч основной стадии Лиги чемпионов 2024-2025. Соперником "горняков" будет дортмундская Боруссия, сообщает 24 Канал.
Следите с нами Боруссия Д – Шахтер: онлайн-трансляция решающего матча Лиги чемпионов 2024-2025
Безупречная статистика
Для дончан это будет аж 27-я игра против команды из Германии. Боруссия же также имеет неплохую историю игр против украинцев, хотя и значительно меньшую.
Дортмунд четыре раза пересекался с украинским клубом на евроарене, наиграв 8 матчей. Статистика почти идеальная для "шмелей" – 6 побед, 2 ничьи и 0 поражений.
|СЕЗОН
|ТУРНИР
|СТАДИЯ
|СУПЕРНИК
|ДОМА
|НА ВЫЕЗДЕ
|2001-2002
|Лига чемпионов
|3 кв. раунд
|Шахтер
|3:1
|2:0
|2001-2002
|Лига чемпионов
|группа
|Динамо
|1:0
|2:2
|2010-2011
|Кубок УЕФА
|группа
|Карпаты
|3:0
|4:3
|2012-2013
|Лига чемпионов
|1/8 финала
|Шахтер
|3:0
|2:2
Ни разу Боруссия не вылетала от украинцев. Четыре из этих восьми игр Боруссия провела именно против Шахтера. В сезоне 2001-2002 "шмели" не оставили дончанам шансов в квалификации – 1:3 и 0:2.
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Второй раз команды пересеклись уже на стадии плей-офф в кампании 2012-2013. В 1/8 финала Шахтер дал бой подопечным Клоппа на своем поле (2:2), но ничего не смог противопоставить на выезде (0:3).
Отметим, что матч Боруссия – Шахтер состоится 29 января в Дортмунде. Начало – в 22:00 по киевскому времени. За тур до финиша Шахтер почти потерял все шансы на плей-офф, занимая 27 место. "Горняки" отстают на три балла от проходной зоны.