Донецкий Шахтер готовится к своему последнему матчу в Лиге чемпионов 2024-2025. Команда Марино Пушича будет встречаться с финалистом прошлого сезона дортмундской Боруссией, сообщает 24 Канал.

Следите с нами Боруссия Д – Шахтер: онлайн-трансляция решающего матча Лиги чемпионов 2024-2025

История игр с немцами

Для "горняков" это будет уже 27-я встреча с клубом из Германии. Чаще Шахтер играл только против итальянцев и испанцев. Несмотря на то, что немцы часто создают проблемы дончанам, в матчах с ними наша команда имеет почти равный баланс.

Шахтер выиграл 9 матчей против команд из Бундеслиги. Еще семь встреч свели к ничьей и 10 – проиграли. Впрочем разница мячей выглядит ужасно для "горняков" – 29:50.

СЕЗОН ТУРНИР СТАДИЯ СУПЕРНИК ДОМА НА ВЫЕЗДЕ 1976-1977 Кубок УЕФА 1 раунд Динамо Берлин 3:0 1:1 1980-1981 Кубок УЕФА 1 раунд Айнтрахт 1:0 0:3 2001-2002 Лига чемпионов 3 кв. раунд Боруссия Д. 0:2 1:3 2004-2005 Кубок УЕФА 1/16 финала Шальке 1:1 1:0 2005-2006 Кубок УЕФА группа Штутгарт - 2:0 2008-2009 Кубок УЕФА финал Вердер - 2:1 2012-2013 Лига чемпионов 1/8 финала Боруссия Д. 2:2 0:3 2013-2014 Лига чемпионов группа Байер 0:0 0:4 2014-2015 Лига чемпионов 1/8 финала Бавария 0:0 0:7 2015-2016 Лига Европы 1/16 финала Шальке 0:0 3:0 2018-2019 Лига чемпионов группа Хоффенхайм 2:2 3:2 2018-2019 Лига Европы 1/16 финала Айнтрахт 2:2 1:4 2019-2020 Лига Европы 1/8 финала Вольфсбург 3:0 2:1 2020-2021 Лига чемпионов группа Боруссия М. 0:6 0:4 2022-2023 Лига чемпионов группа Лейпциг 0:4 4:1 2024-2025 Лига чемпионов основная стадия Бавария 1:5

Интересно, что Шахтер больше матчей выиграл на выезде (5) против немцев, чем дома (3). Также самая главная победа в истории дончан также состоялась в игре против представителя Бундеслиги.

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Матчи против Боруссии

В финале Кубка УЕФА-2009 Шахтер переиграл Вердер (2:1) и получил свой единственный евротрофей. С Боруссией дончане встречались дважды, проведя четыре матча. В сезоне 2001-2002 "шмели" не оставили дончанам шансов в квалификации – 1:3 и 0:2.

Как Шахтер обыгрывал Вердер в Кубке УЕФА:

Второй раз команды пересеклись уже на стадии плей-офф в кампании 2012-2013. В 1/8 финала Шахтер дал бой подопечным Клоппа на своем поле (2:2), но ничего не смог противопоставить на выезде (0:3).

Отметим, что матч Боруссия – Шахтер состоится 29 января в Дортмунде. Начало – в 22:00 по киевскому времени. За тур до финиша Шахтер почти потерял все шансы на плей-офф, занимая 27 место. "Горняки" отстают на три балла от проходной зоны.