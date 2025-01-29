Донецький Шахтар готується до свого останнього матчу в Лізі чемпіонів 2024-2025. Команда Маріно Пушича зустрічатиметься із фіналістом минулого сезону дортмундською Боруссією, повідомляє 24 Канал.

Слідкуйте з нами Боруссія Д – Шахтар: онлайн-трансляція вирішального матчу Ліги чемпіонів 2024-2025

Історія ігор з німцями

Для "гірників" це буде вже 27-ма зустріч із клубом з Німеччини. Частіше Шахтар грав лише проти італійців та іспанців. Попри те, що німці часто створюють проблеми донеччанам, у матчах з ними наша команда має майже рівний баланс.

Шахтар виграв 9 матчів проти команд з Бундесліги. Ще сім зустрічей звели до нічиєї і 10 – програли. Втім різниця м'ячів виглядає жахливо для "гірників" – 29:50.

СЕЗОН ТУРНІР СТАДІЯ СУПЕРНИК ВДОМА НА ВИЇЗДІ 1976-1977 Кубок УЄФА 1 раунд Динамо Берлін 3:0 1:1 1980-1981 Кубок УЄФА 1 раунд Айнтрахт 1:0 0:3 2001-2002 Ліга чемпіонів 3 кв. раунд Боруссія Д. 0:2 1:3 2004-2005 Кубок УЄФА 1/16 фіналу Шальке 1:1 1:0 2005-2006 Кубок УЄФА група Штутгарт - 2:0 2008-2009 Кубок УЄФА фінал Вердер - 2:1 2012-2013 Ліга чемпіонів 1/8 фіналу Боруссія Д. 2:2 0:3 2013-2014 Ліга чемпіонів група Баєр 0:0 0:4 2014-2015 Ліга чемпіонів 1/8 фіналу Баварія 0:0 0:7 2015-2016 Ліга Європи 1/16 фіналу Шальке 0:0 3:0 2018-2019 Ліга чемпіонів група Гоффенгайм 2:2 3:2 2018-2019 Ліга Європи 1/16 фіналу Айнтрахт 2:2 1:4 2019-2020 Ліга Європи 1/8 фіналу Вольфсбург 3:0 2:1 2020-2021 Ліга чемпіонів група Боруссія М. 0:6 0:4 2022-2023 Ліга чемпіонів група Лейпциг 0:4 4:1 2024-2025 Ліга чемпіонів основна стадія Баварія 1:5

Цікаво, що Шахтар більше матчів виграв на виїзді (5) проти німців, ніж вдома (3). Також найголовніша звитяга в історії донеччан також відбулась у грі проти представника Бундесліги.

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Матчі з Боруссією

У фіналі Кубка УЄФА-2009 Шахтар переграв Вердер (2:1) та здобув свій єдиний євротрофей. З Боруссією донеччани зустрічались двічі, провівши чотири матчі. У сезоні 2001-2002 "джмелі" не залишили донеччанам шансів у кваліфікації – 1:3 та 0:2.

Як Шахтар обігрував Вердер в Кубку УЄФА:

Вдруге команди перетнулись вже на стадії плей-оф у кампанії 2012-2013. В 1/8 фіналу Шахтар дав бій підопічним Клоппа на своєму полі (2:2), але нічого не зміг протиставити на виїзді (0:3).

Відзначимо, що матч Боруссія – Шахтар відбудеться 29 січня в Дортмунді. Початок – о 22:00 за київським часом. За тур до фінішу Шахтар майже втратив усі шанси на плей-оф, посідаючи 27 місце. "Гірники" відстають на три бали від прохідної зони.