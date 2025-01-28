У середу, 29 січня, в Лізі чемпіонів 2024-2025 відбудуться матчі восьмого туру основної стадії. Серед учасників буде і донецький Шахтар, який відіграє на виїзді проти дортмундської Боруссії, повідомляє 24 Канал.

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Примарні шанси Шахтаря

"Гірники" вже майже залишились без шансів на прохід у плей-оф. Попри перемогу над Брестом, результати інших матчів виявились не на користь Шахтаря.

Команді Маріно Пушича треба будь-що обігрувати Боруссію, при цьому робити це із якомога більшим рахунком. І при цьому донеччани залежні від результатів інших ігор. Українські команді потрібне виконання наступних трьох умов:

непрограш Мілана на полі Динамо Загреб

непрограш Брюгге на виїзді проти Манчестер Сіті

перемога ПСЖ над Штутгартом з різницею у 4 і більше голів

Тому звітна гра для Шахтаря буде в першу чергу останньою можливістю заробити очки в таблицю коефіцієнтів, а також здобути додаткові призові. Суперник у нашої команди грізний, але він у глибокій кризі.

Боруссія минулого року грала у фіналі ЛЧ, а зараз достроково пройшла у плей-оф та зберігає шанси на топ-8. Проте у чемпіонаті показники катастрофічні. Дортмунд йде аж 11-им, а минулого тижня звільнив свого тренера Нурі Шахіна.

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Тим не менше саме Боруссія буде фаворитом у звітній зустрічі. Коефіцієнт на перемогу німецького клубу становить 1,40, тоді як Шахтаря – 7,00. Нічия ж оцінюється у 5,40. На непрограш донеччан виставлений коефіцієнт 3,05.

А ось шансів на прохід "гірників" у плей-оф і справді майже немає – 125,00. При цьому експерти не сумніваються у великій кількості голів у зустрічі. Ймовірність "тотал більше 2,5" становить всього 1,49, тоді як ТМ2,5 – 2,65.

Головні фаворити на забитий гол:

Серу Гірассі (Боруссія Д) – 1,80

Максиміліан Баєр (Боруссія Д) – 2,10

Джованні Рейна (Боруссія Д) – 3,00

Юліан Брандт (Боруссія Д) – 3,30

Джеймі Байно-Гіттенс (Боруссія Д) – 3,30

Паскаль Грос (Боруссія Д) – 3,50

Фелікс Нмеча (Боруссія Д) – 3,50

Лассіна Траоре (Шахтар) – 4,30

Де дивитися. Матч Боруссія Дортмунд – Шахтар відбудеться на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" 29 січня. Пряма трансляція буде доступна на ОТТ-платформі Megogo. Початок – о 22:00 за київським часом.

Шахтар та Боруссія мають у своєму активі чотири очних матчі в історії. Вперше клуби перетнулись у кваліфікації Ліги чемпіонів 2001-2002 і тоді німці двічі здолали український клуб – 2:0 на виїзді та 3:1 вдома.

Друга зустріч команд відбулась у сезоні 2012-2013, але вже на стадії 1/8 фіналу. У донецьку суперники розписали бойову нічию 2:2, але в Дортмунді підопічні Клоппа не залишили "гірникам" шансів (3:0).